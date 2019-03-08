مقتنيات متاحف الشارقة تعكس مكانة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان

عرضت هيئة الشارقة للمتاحف مقتنيات أثرية نادرة، تتيح للزوار فرصة الاطلاع على المكانة العظيمة التي تقلدتها المرأة على مرّ التاريخ، ودورها في مختلف المجالات.

وأكدت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «أن نظرة ثاقبة عبر التاريخ والآداب تثبت أنهما حافلان بالعديد من النساء المتألقات اللاتي تركن بصمتهن، وأن ما تزخر به المتاحف من مقتنيات خاصة بالمرأة ما هي إلا تجسيد حي لمكانتها وحضورها القوي في المجتمعات، وتوثيقاً لدورها في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، خلال حقب تاريخية مختلفة.

مشيرة إلى أن المتاحف تسعى عبر مقتنياتها لإبراز التاريخ والشخصيات التي عملت على كتابته. ولفتت عطايا إلى أنه في الكثير من الأحيان، فإن الطريقة الوحيدة لرواية قصة المرأة هي من خلال ما صنعته يداها، أو عبر كيف صورها الآخرون في أعمالهم.