جمال السويدي: الإمارات نموذج يحتذى به في دعم المرأة وتمكينها

المصدر: أبوظبي - وام

قال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً يحتذى به في مجال تمكين المرأة على الصعد كافة».

وأضاف في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «إن الإماراتيات والإماراتيين يحق لهم الفخر والاعتزاز بكل ما قدمته قيادة الدولة الرشيدة لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها، فهذا الوطن المعطاء لم يبخل يوماً على نسائه ورجاله بتقديم أشكال المساندة والدعم في شتى المواقع والمؤسسات».

وقال: «إن الإمارات لم تكتفِ بالاحتفال بيوم المرأة العالمي في كل عام، إنما أقرت الدولة كذلك يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم الـ 28 من أغسطس من كل عام، ما يعكس إيمان القيادة الرشيدة بأهمية إسهام المرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتطوير ودورها الرائد في جهود التنمية المستدامة».

وأشاد الدكتور جمال سند السويدي بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تعزيز حضور المرأة الإماراتية وإشراكها في المجالات كافة من خلال مبادرات تستهدف حمايتها وصون كرامتها وتوفير أوجه الرعاية الشاملة لها.