مجلس «الجوهرة» النسائي في محاكم دبي يحتفل بيوم المرأة

المصدر: دبي - البيان

احتفل مجلس «الجوهرة» النسائي في محاكم دبي بـ«اليوم العالمي للمرأة»، تقديراً وتكريماً للمرأة ودورها الفعّال وإسهاماتها في مختلف المجالات.

وذلك بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، الذي أشاد بتميز المرأة في عطائها المتعدد على الصعيدين المحلي والخارجي، إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية إسهامات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

وقال: «تحظى المرأة بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءاً من قيام الاتحاد، فقد كان القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات، حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها، كما ظلت هذه الرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة متعمقة ومتجذرة في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ومن جانبها قالت القاضي ابتسام البداوي الرئيس الفخري لمجلس الجوهرة النسائي في محاكم دبي: «نفخر بإنجازات المرأة التي سطرت أمثلة في التميز والأسبقية في شتى الميادين، وما حققته طيلة هذه السنوات إلا انعكاس واضح لهذه الإنجازات، وقد استطاعت المرأة أن تتبوأ مكانة أكثر فعالية، وهذا دليل واضح على ثقة القيادة بالمرأة ومكانتها في المجتمع».

وإلى ذلك قالت جميلة الهاملي رئيس المجلس النسائي في محاكم دبي: «حرصاً من المجلس النسائي على تفعيل دور التواصل الاجتماعي بين عضواتها وموظفات الدائرة نظم المجلس حفلاً خاصاً بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع بوصفها أمّاً أو في الجانب الوظيفي».