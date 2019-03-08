فارس المزروعي: إنجازات متميزة للمرأة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمّن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، عالياً، الإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة في الإمارات، مشيراً إلى أنها تعتبر نقطة مضيئة في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد.

ووجّه معاليه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم، تحية تقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على جهودها الرائدة في تحقيق الإنجازات المتواصلة في مسيرة النهوض بالمرأة الإماراتية.

وأشاد معاليه بجهود المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مسيرة التطوير التي يشهدها العمل الشرطي والأمني وجهود المرأة في الارتقاء بمجتمعات العالم وتطوير مستويات الحياة لدى الشعوب.