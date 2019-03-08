مكتوم الشريفي: جهود الشيخة فاطمة عززت تمكين الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتبر اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، منجزات المرأة الإماراتية، نتاجاً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في النهوض بالقطاع النسائي، وتمكينه من العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية.

ريادة

وعبّر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن اعتزازه بجهود المرأة وريادتها في مختلف المجالات، وتفانيها في سبيل العطاء في بيئة التسامح والمحبة التي تعتبر الصفة الغالبة على مجتمعنا.

ولفت إلى جهود شرطة أبوظبي بتوفير البيئة المثالية للمنتسبات وتمكينهن من أداء مختلف المهام والواجبات والمسؤوليات الوظيفية.