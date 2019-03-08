«طرق دبي» تكرّم أقدم 20 موظفة في الهيئة

المصدر: دبي - البيان

كرّم مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أقدم 20 موظفة في الهيئة، وعبّر عن شكره لجهودهن وتفانيهن في أداء مهامهن طوال فترة خدمتهن في الهيئة.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والتي نظمتها اللجنة النسائية بالهيئة، حيث ترأس مطر الطاير، اجتماع مجلس المديرين في مقر اللجنة النسائية بالهيئة، تقديراً لدور العنصر النسائي في الهيئة، واحتفاءً بهن.

شكر

وتقدمت اللجنة النسائية بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، وأصحاب السمو حكّام الإمارات، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما يقدمونه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية، عبر تمكينها في المجالات كافة.

مؤكدة أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على تقديم جميع أنواع الدعم للموظفات، وتهيئة الظروف الملائمة لهن، وبيئة العمل المُحفّزة لتولي المناصب القيادية، لتسهم إلى جانب الرجل في دفع عجلة التطور في الهيئة.

ويبلغ عدد الموظفات في الهيئة أكثر من 700 موظفة، يشكّلن 22 % من عدد الموظفين، ويبلغ عدد اللاتي يشغلن مناصب قيادية 56 موظفة، فيما يبلغ عدد من يشغلن وظائف تخصصية أكثر من 100 موظفة.