«نهضة المرأة» في رأس الخيمة: طموحنا كبير

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكدت الشيخة مهرة بنت أحمد الغرير، رئيسة جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة: «أن طموح المرأة الإماراتية كبير في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز حضور المرأة الإماراتية كشريك فاعل في تقدم الدولة ورفعتها، ومساهم أساسي في مسيرة النهضة الشاملة».

وأشارت خلال احتفالات جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة، بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار «امرأة من طراز خاص»: «إلى أن يوم المرأة العالمي يمثل محطة لحشد جهود وطاقات المرأة الإماراتية للاستمرار في أداء دورها الوطني، والتي كانت على قدر هذه الثقة وإثبات جدارتها في كافة المجالات والوظائف التي شغلتها».

ومن جانبها أكدت الشيخة منى بنت صقر القاسمي، نائبة رئيسة الجمعية عضو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في النهضة الحضارية، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمرأة يشكل فرصة مثالية لتشجيع المرأة على مواصلة العطاء في جميع المجالات والتي أثبتت جدارتها فيها.

وإلى ذلك قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن «المرأة الإماراتية تمتلك من التحدي والطاقات الإبداعية والطموح ما يؤهلها للاستمرار في التقدم ووضع بصمتها في مختلف المجالات، والمساهمة في مواصلة عملية البناء والنهضة الشاملة، انطلاقاً من دعم واهتمام القيادة الرشيدة المتواصل والتي تحظى به المرأة الإماراتية في كافة مراحل حياتها».

وأشارت خلال استعراض تجربتها البرلمانية إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة المقبلة، يؤكد نهج سموه في تمكين بنت الإمارات ودورها الريادي في كافة القطاعات الحيوية بالدولة لترسيخ رؤية الإمارات المستقبلية.

وقالت موزة راشد الشرهان، مديرة جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة: «إن المرأة الإماراتية استفادت من نهج العطاء والابتكار لقيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل المرأة شريكة أساسية في التنمية».