المجلس النسائي بـ«نيابة دبي» يحتفل بالذكرى 10 لتأسيسه

المصدر: دبي - البيان

احتفل المجلس النسائي بالنيابة العامة بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسه، وذلك بحضور عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.

ويأتي الاحتفال انسجاماً مع توجّهات حكومتنا الرشيدة الداعمة للمرأة، وتأكيداً على حرص النيابة العامة على تقدير جهود الموظفات ودورهن البارز في دعم مسيرة التطور والبناء في كافة المجالات.

رعاية

وأكد المستشار عصام الحميدان «أن المرأة تحظى برعاية واهتمام حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع هذه التوجهات فإن النيابة العامة أخذت على عاتقها بذل كافة السبل التي تسهم في تنمية وتمكين المرأة وتهيئة بيئة وظروف العمل التي تسهم في دعم المرأة العاملة وتحقيق التوازن الشخصي والمهني للموظفات».

وفي إطار ذلك كرّم النائب العام عضوات المجلس النسائي اللاتي أسهمن في الإنجازات المتميزة للمجلس. كما استعرضت رئيسة المجلس النسائي وداد عبدالله بوهناد، مديرة إدارة الموارد البشرية، مسيرة الإنجازات التي حققها المجلس في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية منذ تأسيسه عام 2009 وأهم المبادرات التي نظمها والتي ساهمت في تمكين العنصر النسائي.