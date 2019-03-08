علي النعيمي: القيادة وفّرت للمواطنة كل مقومات النجاح

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بما حققته المرأة في الإمارات والمرأة العسكرية على وجه الخصوص من إنجازات بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

وقال اللواء النعيمي: «يسعدني ونحن نحتفل بيوم المرأة أن نحتفي أولاً بأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أدام الله عليها الصحة والعافية.. بدورها الكبير في مسيرة الدولة ومسيرة العالم كله.. هي النموذج الرفيع لابنة الإمارات صاحبة العطاء الكثير والإنجاز اللامحدود.. هي القدوة الصالحة للمرأة الإماراتية وهي المثال والنموذج الذي يحتذى به دائماً في العطاء والإنجاز.