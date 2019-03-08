راشد المعلا يشهد انطلاق فعاليات مهرجان صيد الأسماك

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، انطلاق فعاليات مهرجان صيد الأسماك، بمشاركة 30 عارضاً يعملون في مجال بيع معدات الصيد والغوص وأجهزة الملاحة البحرية وقوارب ومحركات الصيد بأحجام مختلفة.

إضافة إلى مطاعم متنقلة واستراحة للزوار، حيث استمع سموه خلال تفقده للمعرض إلى شرح مفصل حول مشاركة العارضين وما يقدمونه من منتجات محلية وعالمية ذات جودة عالية تشجع على مهنة الصيد- خصوصاً- الشباب الذين يعملون في مهنة الأجداد.

حضور

وحضر فعاليات المعرض الشيخ عبدالله بن سعود المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة ورئيس وأعضاء جمعية أم القيوين للصيادين، وعدد من الزوار وطلبة مدارس منطقة أم القيوين التعليمية.

وأكد هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن المهرجان جاء برعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، حيث تم عرض المعدات البحرية المختلفة بالقرب من سوق السمك، مبيناً أنه يعد الأول من نوعه في الإمارة ويستمر 3 أيام.

كما يوفر تجربة ممتعة وفريدة من نوعها للزوار من خلال عرض فقرات ترفيهية متنوعة ومسابقات بحرية متعددة، وتقديم حسومات مناسبة على معدات ووسائل الصيد الحديثة والتي سوف تباع بأسعار مناسبة ومنافسة.

ولفت إلى أن المهرجان يشتمل على 3 بطولات بحرية، الأولى صيد (الكنعد) في المياه الإقليمية للدولة، والثانية «حداق السيف»، والثالثة صيد الأسماك باستخدام «الكيات» في الخور، وقد حددت اللجنة اشتراطات وقوانين للمسابقات ورصدت 50 ألف درهم للفائزين في المراكز الثلاثة، وسيتم تكريمهم في ختام المهرجان.

تقنيات حديثة

وأشار إلى أن الهدف من المهرجان هو دعم مهنة صيد الأسماك في الإمارة، وعرض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الصيد، وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الصيد لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى تعريف الطلبة الزائرين بمهنة الأجداد وكيفية القيام بعملية الصيد.

وذلك من خلال اطلاعهم على معدات الصيد من محركات وشباك وقراقير حتى تظل راسخة في أذهانهم.500 درهم

من جهته أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين أن المهرجان يعد داعماً قوياً للصيادين المواطنين خاصة فئة الشباب، حيث بإمكانهم الاستفادة من الحسومات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة في المهرجان والتي تعرض أفضل أنواع المحركات وقوارب الصيد ومعداته.