عبدالعزيز النعيمي يستقبل فريق فرسان التسامح

المصدر: عجمان - وام

استقبل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان الرئيس الفخري لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية بمكتبه في ديوان الحاكم أعضاء فريق فرسان التسامح التابع لشبكة رؤية الإمارات.

حيث اطلع على مبادرات وأنشطة الفريق المزمع تنفيذها خلال عام التسامح. ورحب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بأعضاء الفريق المكون من الدكتورة مايا الهواري والإعلامي أحمد بن ماجد والناشطة الاجتماعية سارة حمادة والإعلامي بدر الشمري، مثمناً دورهم كناشطين فاعلين في المجتمع وبأهداف ورؤية الفريق التي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.