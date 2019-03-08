«زايد الخيرية» تنفذ 14 مشروعاً بـ 53 مليون دولار لمساعدة النساء في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن تنفيذها 14 مشروعاً يعنى بتقديم المساعدات التي تعود بالنفع على النساء من مختلف دول العالم، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع 53 مليون دولار أمريكي.

وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أوضحت المؤسسة أن مشاريعها تغطي جوانب التعليم والصحة والأعمال الخيرية، وتشمل المشاريع الصحية مستشفى زايد للأمومة والطفولة في كابول بأفغانستان، والعديد منها في مختلف بلدان العالم.

وأشارت إلى أن مشاريع التعليم تشمل كلية الدراسات الإسلامية في البوسنة، وأكاديمية زايد للبنات في نيوزيلندا، وكلية التمريض في جامعة النجاح بفلسطين، وفي كينيا مركز زايد لرعاية الأيتام.

وبهذا الصدد أكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «أن المرأة تعتبر من الأولويات الرئيسية التي تركز عليها المؤسسة من خلال المشاريع التي تنفذها بمختلف دول العالم، باعتبارها ركيزة رئيسية لبناء وتطوير المجتمعات في شتى المجالات، بما ينسجم مع رسالتها الرامية إلى تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية».

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة قال بن كردوس: «في هذه المناسبة لا يسعنا سوى أن نستذكر المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعم المرأة وآزرها والذي وفر لها فرص التعليم والمعرفة لتصبح شريكة للرجل في نهضة وبناء المجتمع، لتواصل من بعده قيادة رشيدة تمتعت بالحكمة ولم تدخر جهداً لتمكين المرأة، وتذليل العقبات أمامها لتحقق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، وتشكل ركيزة أساسية للنهضة والتقدم الذي تشهده الدولة».