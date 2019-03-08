محاضرة في «قضاء أبوظبي» عن استراتيجية النهوض بالمرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، محاضرة بعنوان «ملامح الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة»، بحضور عدد من القيادات النسائية وموظفي الدائرة.

واستعرضت المحاضرة ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، التي تعد الإطار الموجه للجهات والمؤسسات من أجل تكامل أدوراها لتمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في جميع المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها لتصبح نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

وتحدثت خلال المحاضرة أحلام اللمكي، مديرة إدارة البحوث والدراسات في الاتحاد النسائي العام، مؤكدة الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة التي أرست كل مقومات النجاح والتميز والريادة.

وجهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسيين، رحمهم الله، ما أسهم في تحقيق الإنجازات واستكمال المسيرة في ظل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لكل ما من شأنه دعم المرأة وتمكينها.

وتناولت اللمكي أولويات استراتيجية النهوض بالمرأة، والمتمثلة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة، والحفاظ على استدامة الإنجازات والاستمرار في بناء القدرات بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي.

استدامة

وأشارت إلى أن الحفاظ على استدامة الإنجازات واستمراريتها يكون من خلال تعزيز قدرة المؤسسات في اعتماد سياسات وتشريعات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، ورفع مستوى مشاركة المرأة ونسبة تمثيلها في مواقع صنع القرار.