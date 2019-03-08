مطارات أبوظبي تسلّط الضوء على دور المرأة الريادي في قطاع الطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت مطارات أبوظبي، التزامها الراسخ بتعزيز مسيرة تطوير المرأة وتمكينها، وذلك بهدف النهوض بدورها الريادي الذي تلعبه المرأة في نمو قطاع الطيران، مشيرة إلى أن المرأة تتواجد بشكل قوي على مستوى الإدارات التابعة للشركة.

حيث بلغت نسبة العاملات السيدات 57% في كلٍ من قسم الموارد البشرية، ومركز الخليج لدراسات الطيران والمناصب الإدارية، و50% في قسم الاستراتيجيات والاتصال، إضافة إلى 44% في القسم التجاري، و41% في قسم العقود والمشتريات، و40% في شعبة الدراسات القانونية، و39% في قسم التكنولوجيا.

وتتولى المرأة الإماراتية العديد من المناصب القيادية في أقسام مطارات أبوظبي، أبرزهن سميحة النعيمي، رئيس قسم الهندسة والدعم الفني ضمن فريق مشروع مبنى المطار الجديد، وهالة العامري، نائب الرئيس التنفيذي لمشاريع المطار بالإنابة، وليلى العامري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة، وإلهام المهري، رئيس تسليم أنظمة تشغيل المطار، وزمزم الحمادي، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران.

وقال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نفخر بما حققته السيدات العاملات في كافة المجالات على مستوى الشركة، فمن خلال عملها في جميع أقسام الشركة أثبتت المرأة قدرتها على لعب أدوار حاسمة ساهمت في مسيرة نجاحاتنا المستمرة».