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محمد بن راشد: كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

 

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "إن غداً يوم جميل.. يوم المرأة العالمي. . نحتفي بها أماً وأختاً وبنتاً، وشريكة في التنمية.. وزميلة في المسيرة.. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم".

 

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