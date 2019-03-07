محمد بن راشد: كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

#محمد_بن_راشد: غداً يوم جميل .. يوم المرأة العالمي. . نحتفي بها أماً وأختاً وبنتاً .. وشريكة في التنمية .. وزميلة في المسيرة .. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم . #WomensDay2019@HHShkMohd#اليوم_العالمي_للمرأة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tXfNUQhsUq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٧ مارس ٢٠١٩

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "إن غداً يوم جميل.. يوم المرأة العالمي. . نحتفي بها أماً وأختاً وبنتاً، وشريكة في التنمية.. وزميلة في المسيرة.. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم".