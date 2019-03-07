محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الروسي علاقات الصداقة وآفاق التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة الذي يزور البلاد حاليا ضمن جولة له في المنطقة.

وبحث سموه والوزير لافروف - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وسبل دعمها وتنميتها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء مساعي البلدين وحرصهما المشترك على دعم مختلف مساعي ومبادرات تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء .. علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .

كما حضر اللقاء من الجانب الروسي ميخايل بوغدانرف نائب وزير الخارجية وألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية بجانب عدد من المسؤولين.