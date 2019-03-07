حمدان بن راشد يكرم مجموعة من طالبات جامعات الدولة المبتعثات إلى كلية آل مكتوم

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم مجموعة من طالبات جامعات الدولة المبتعثات إلى كلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا.

وهنأ سموه نحو 53 طالبة التحقن بالكلية لمدة أربعة أسابيع و درسن عددا من المواضيع ذات الصلة بالعولمة وحوار الحضارات والتعددية الثقافية وغيرها من المواضيع التي تركز عليها الكلية خاصة العلوم الانسانية و الثقافة و الحوار بين الأديان و الثقافات.

حضر حفل التكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية و معالي الشيخة لبني بنت خالد القاسمي و معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية و التوطين و معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة و معالي سعيد غباش رئيس جامعة الامارات إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الجامعات والكليات والقيادات التعليمية والتربيوية والثقافية في الدولة وأولياء أمور المكرمات.

