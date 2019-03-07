سعود بن صقر: ملتزمون بتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التزام إمارة رأس الخيمة بتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تطوير الخدمات والبنى التحتية في موانئ رأس الخيمة وربطها بشبكة الموانئ العالمية.. فضلاً عن دعم الشركات العاملة فيها بمجموعة واسعة من الأعمال المتعلقة بالاستيراد والتصدير وبخطوط النقل والشحن البحري وفق أحدث التقنيات المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه، أمس، على الخطط التطويرية لمجموعة «هاتشيسون» العالمية الحاصلة على امتياز تطوير وتشغيل مرافق محطة حاويات ميناء صقر وعلى أبرز النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم 2018.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال حضوره جانباً من اجتماع اللجنة التنسيقية الدائمة بين موانئ رأس الخيمة ودائرة الجمارك وشركة «هاتشيسون» ــ الذي عقد أمس في فندق الكوف روتانا رأس الخيمة ــ أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي للخدمات الملاحة البحرية بفضل موقعها الاستراتيجي وبما تمتلكه من مقومات وإمكانات وبنية تحتية متقدمة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.