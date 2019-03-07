عجمان تستضيف غداً «حصن الاتحاد 5»

المصدر: عجمان - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تستضيف إمارة عجمان غداً فعاليات «حصن الاتحاد 5»، العرض العسكري الذي تنظمه القوات المسلحة في منطقة الزوراء، لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوم به لحفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات.

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم، من سكان إمارة عجمان وزوارها، للحضور ومشاركة أبناء القوات المسلحة الإماراتية مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وإظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأعلنت اللجنة المنظمة للعرض توفير مواقف داخلية للجمهور بمنطقة الزوراء.