الزيودي يطّلع على منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على استراتيجية ورؤية وخطط ومشاريع ومبادرات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الرامية لتعزيز منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة وفق أعلى معايير التميز والريادة ووضع المعايير والأنظمة والتشريعات واللوائح، المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الهيئة في أبوظبي، وكان في استقباله الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وتناول اللقاء، أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز إمكانيات الدولة في مجالات الطوارئ والأزمات والكوارث وكيفية إدارتها، بما يسهم في التخفيف من مخاطرها وحدتها للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية المتعلقة بمجالات العمل البيئي لتحقيق الاستدامة البيئية، والتي تتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي.

كما اطلع معالي الوزير خلال الزيارة على مكونات مركز العمليات الوطني واختصاصاته وآلية تفعيل منظومة الطوارئ على المستوى الوطني، الذي يضم فريق إدارة الطوارئ والأزمات الوطني، ومجموعة التنسيق والتخطيط الاستراتيجي، وغرفة العمليات الرئيسة وخلايا الدعم المختلفة.

رافق الوزير سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة وعدد من المسؤولين.