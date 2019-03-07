رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ترامب بضحايا أعاصير ألاباما

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الأعاصير التي ضربت ولاية ألاباما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

تهنئة

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نانا أكوفو أدو.