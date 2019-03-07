اتفاقية لاستثمار أرض وقف في منطقة المحيصنة بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، بمجلس الدائرة، اتفاقية تعاون تهدف إلى استثمار أرض وقف في منطقة المحيصنة بدبي، بمساحة تقدر بـ40.000 قدم مربع باسم الدائرة، بتمويل من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر.وقد وقع الاتفاقية الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وحضر التوقيع خالد آل ثاني، نائب الأمين العام للمؤسسة، وأحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، وبطي عبد الله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي.

وتضمنت اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان مجموعة من الأطر التي تم تحديدها كمجالات للتعاون بين الجهتين، حيث نصت على أن تقوم مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بإعمار الوقف وزيادة إيراداته واستمرار دعمها لاستثمار الوقف وديمومته لمصلحة المصارف الموقوف عليها.