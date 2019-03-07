«وطني الإمارات» تنظّم ورشة تفاعلية عن الابتكار في قياس مؤشرات الهوية

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة وطني الإمارات، ورشة تفاعلية وجلسة حوارية لمجموعة من طالبات كلية التقنية العليا في الفجيرة تحت عنوان «الابتكار في قياس مؤشرات الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة» شملت مواضيع محاور الهوية الوطنية، ومفهوم الولاء، ومفهوم الانتماء، ومكونات المواطنة الصالحة، قدمتها الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات.

وقالت الدكتورة أمل بالهول خلال حوارها مع الطالبات المشاركات: يتوجب أن يكون لدى كل فرد مقياس لمشاعر وقيم الولاء والانتماء ومعرفة الفرق بين الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة، لأن المواطنة عبارة عن السلوكيات التي نثبت من خلال ممارستها هويتنا الإماراتية.

وأضافت الدكتورة بالهول أن للمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق المواطنة الصالحة، وهذه المكونات هي: الحقوق، والواجبات، والمشاركة المجتمعية، والقيم العامة.

وإن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقاً يتمتع بها جميع المواطنين، وهي في نفس الوقت واجبات على الدولة، والمجتمع، ومنها: حفظ الدين، حفظ حقوقه الخاصة، توفير التعليم، تقديم الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الأساسية، توفير الحياة الكريمة، العدل، والمساواة.

كما أكدت بالهول للطالبات أن واجبات المواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نص عليها دستور دولة الإمارات هي: احترام النظام، التصدي للشائعات المغرضة، عدم خيانة الوطن، الحفاظ على الممتلكات، السمع، والطاعة لولي الأمر، الدفاع عن الوطن، المساهمة في تنمية الوطن، المحافظة على المرافق العامة، التكاتف مع أفراد المجتمع.