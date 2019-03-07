«الهوية والجنسية»: خطّة لتطوير منافذ الدولة الحدودية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكّد اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العامّ لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أنّ الهيئة وضعت خطّة لتطوير المنافذ الحدودية في مختلف إمارات الدولة بحيث تعكس دائماً الوجه الحضاري للدولة ومستوى التطوّر الذي وصلت إليه في مختلف مجالات العمل الحكومي والخدمات المقدّمة لأفراد الجمهور، موضحاً أن مشاريع التطوير تركّز على تبسيط الإجراءات واختصار الزمن اللازم لإنجازها والتسهيل على القادمين والمغادرين واستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال إنجاز إجراءات السفر والتدقيق على المسافرين وبما يضمن المحافظة على ما تتمتع به الدولة من نعمة الأمن والأمان من ناحية، ويجعل تجربة السفر منها وإليها واحدة من أفضل التجارب على المستوى العالمي.

زيارة

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء الراشدي لكل من مطار رأس الخيمة الدولي ومنفذ رأس الدارة الحدودي الذي يربط إمارة رأس الخيمة بجنوب سلطنة عمان الشقيقة، حيث التقى منتسبي الهيئة العاملين في المطار والمركز، واستمع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم كما التقى العديد من المسافرين وتعرف على انطباعاتهم بشأن مستوى الخدمات التي تقدّمها الهيئة في المنفذين.

وحثّ اللواء الراشدي منتسبي الهيئة العاملين في المنفذين على إيلاء أقصى درجات الاهتمام للمتعامل، سواء كان قادماً أو مغادراً والاحتفاء به ومعاملته وفق أرقى المستويات والحرص على إنجاز معاملته وإجراءاته بأعلى معايير الجودة والكفاءة بما يضمن اختصار الوقت والجهد عليه ويحقق رضاه التام.

قيم التسامح

كما دعاهم إلى استلهام قيم عام التسامح أثناء تقديم الخدمات، والتي تشمل إلانة الجانب وبذل المساعدة الممكنة وتحمّل بعض الأخطاء التي قد تكون ناتجة عن الإرهاق والتعب أو توترات السفر وضغوطاته، وكذلك التعامل مع مختلف الثقافات والجنسيات بانفتاح وبما يرتقي يساهم في الارتقاء بسمعة الدولة ويرسّخ مكانتها العالمية كواحدة من أفضل الوجهات الجاذبة في مختلف المجالات وعلى مختلف الصعد.

وأكّد اللواء الراشدي أن الهيئة تعمل على الارتقاء بكافة مراكزها وخدماتها إلى مستوى 5 نجوم وتضع نصب عينيها مستوى الـ 7 نجوم وهو ما يتطلّب من الجميع دعم هذا المسعى والمساهمة الفاعلة في تحقيقه من خلال مضاعفة الجهود وتطوير الأداء والالتزام بالأهداف والغايات والقيم التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021 وكذلك مئوية الإمارات 2071 التي تطمح أن تكون دولتنا أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

خدمات

وأشاد بمستوى الخدمات التي يقدمها المنفذان وبسهولة الإجراءات وسلاستها وانسيابية خطواتها والاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إدارة المنافذ الحدودية، وهو ما يسهم بشكل فاعل في حفظ أمن المجتمع وتسهيل حركة الدخول والمغادرة من الدولة وإليها، معرباً عن شكره وتقديره لكافة العاملين فيهما من ضباط وضباط صف وأفراد لجهودهم في تطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من كافّة الملاحظات والأفكار الإبداعية والمبتكرة وحرصهم على أن يكونوا واحداً من الوجوه الباسمة التي تستقبل زوار الإمارات وتودّعهم.

رافق اللواء الراشدي خلال الجولة كل من العميد سلطان النعيمي كلّ من العميد سلطان يوسف النعيمي المدير التنفيذي للإدارة العامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، والمقدّم عبدالله النعيمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والمقدّم أحمد الدلال نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ.