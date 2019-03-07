شرطة أبوظبي تحقّق أمنية طفلين بركوب الدوريات

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت شرطة أبوظبي أمنية طفلين بركوب دورياتها الأمنية، وحولت حلمهما إلى واقع بالتعرف إلى تجهيزاتها ودورها في العمل الشرطي الحديث.

واستقل سلطان أشرف قاسم، الدورية الكهربائية، ضمن مبادرة نفذها مركز شرطة مصفح في مديرية شرطة المناطق الخارجية، جرى خلالها اصطحاب الطفل من منزله بدورية السعادة.

كما استقل أنيس بولس حداد دورية مرورية، بعد قيام مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، بتفصيل البدلة الشرطية للطفل، والتنسيق مع إدارات الشرطة المختصة، استجابةً لمبادرة فندق «الريتز كارلتون أبوظبي» بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية».