«الانحراف المفاجئ» يتصدّر أسباب الحوادث المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شرطة أبوظبي أن الانحراف المفاجئ للمركبات، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وأكدت اهتمامها بتكثيف الجهود، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي، بما يعزز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وحثت على تجنب الحوادث الخطرة، نتيجة تغيير السائقين مسارهم بطريقة مفاجئة.

ودعت السائقين، إلى تفادي الأسباب التي تؤدي إلى عدم سيطرتهم على مركباتهم، ما يؤدي إلى انحرافها عن مسارها.

وأشارت إلى تكثيف الرقابة من خلال الأنظمة الذكية، لمخالفة السائقين الذين يقومون بالانحراف المفاجئ.

وشددت شرطة أبوظبي، بأنها لن تتهاون في تطبيق المادة رقم «29» الانحراف المفاجئ بالمركبة، ومخالفتها الغرامة 1000 درهم، و4 نقاط مرورية على المخالفين.