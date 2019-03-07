«الصحة» تطلق المرحلة 3 من «بيئة عمل صحية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بإدارة التثقيف والتعزيز الصحي المرحلة الثالثة من مبادرة «بيئة عمل صحية وإيجابية» لعام 2019 في مقر هيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يخدم التوجه الحكومي لتحقيق السعادة والإيجابية. وتستهدف المبادرة لهذا العام 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية في أنحاء الدولة، حيث سيتم فحص 1000 موظف بالفحوصات الطبية الأساسية اللازمة.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد تحقيق نتائج إيجابية العام الماضي، إذ أظهرت أن معظم المشاركين من الموظفين يتمتعون بوزن طبيعي، وقد بلغت نسبة الموظفين الذين يتمتعون بوزن طبيعي 56.5%.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، إن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، جاء لتعزيز وترسيخ المرحلة الأولى والثانية، واللتين حققتا نتائج إيجابية أسهمت بتغيير سلوك الموظفين نحو نمط الحياة الصحية. ويندرج هذا البرنامج ضمن أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية»، تماشياً مع استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، ولتحسين نتائج المؤشرات الوطنية لأنماط الحياة الصحية، لتحقيق مستهدفات الدور الصحي في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.