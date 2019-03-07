تعاون بين هيئة الشارقة الصحية والمستشفى السعودي الألماني

المصدر: Ⅶ الشارقة -البيان

وقّعت هيئة الشارقة الصحية والمستشفى السعودي الألماني بالشارقة اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لسكان الشارقة مواطنين ومقيمين، تتضمن تقديم حسومات تتراوح ما بين 30 إلى 50 %، منها حسومات بـ 40% لكبار المواطنين و30% حسومات للمرضى الذين لا يحملون بطاقات تأمين صحية على الكشوفات و50% لكافة الأفراد، تشمل العمليات الجراحية بمختلف أنواعها والتحاليل الطبية وخلافها من العمليات الجراحية الأخرى.

وأكد عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية بالشارقة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في الشارقة بأسعار مخفضة، تتضمن خصومات كبيرة بهدف تخفيف العبء المادي عليهم، بما فيهم كبار المواطنين.