عبد الرحمن العور: تجربة الإمارات أنموذج للاستثمار في الإنسان

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة شكلت أنموذجاً فريداً للاستثمار في الإنسان، إلى جانب اهتمامها بالنهضة العمرانية والبنيان، والحضارة والجذب السياحي، وتنويع مواردها، وأسس اقتصادها، وتجلى هذا الاهتمام بأبهى صوره في المراتب العالمية التي حققتها الدولة على كافة الصعد، فقد شكلت منارة وحاضنة للإبداع والابتكار، وقبلة للطامحين الحالمين من المنطقة والعالم.

وأوضح في كلمة افتتح بها التقرير السنوي لإنجازات الهيئة خلال العام 2018 أن مسألة استثمار الإمارات في رأس مالها البشري وتنميته وتطويره لم تكن وليدة اللحظة، بل استمرت على مدى عقود، فهي عملية تراكمية تحتاج إلى نفس طويل، وجهد ووقت ورؤية ثاقبة، تسير وفق أهداف واضحة ومدروسة، تركز على المواهب والكفاءات، والقدرات الفردية، وتوفر البيئة الداعمة والحاضنة لها، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الإنسان هو أفضل الموارد وأهمها للدول والشعوب، وأساس نهضتها.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة مجتمعة تعمل بتكامل وانسجام لإطلاق وتنفيذ مبادرات خلاقة هدفها الأول والأسمى احتضان المواهب، وتنميتها وتحفيز الابتكار والإبداع؛ لاستشراف المستقبل، وتحقيق رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية.

تحديات

وقال: «لقد مر العام 2018 محملاً بالتحديات والإنجازات التي تقربنا أكثر إلى الحلم، إنه حلم الرؤية، رؤية الإمارات 2021 التي تسعى من خلالها دولة الإمارات لأن تكون واحدة من أفضل دول العالم على مختلف الصعد، وفي كافة المجالات، لا سيما في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري».

وأضاف: «رؤية الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تشكل هدي الهيئة وبوصلتها نحو الهدف، وهو تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2017 – 2021، وإطلاق مزيد من الحلول والأنظمة والتشريعات والمبادرات المبتكرة الخلاقة، التي من شأنها أن تشكل إضافة نوعية للحكومة الاتحادية، وتعزز جهود الدولة في سبيل تنمية وتطوير رأس المال البشري المورد الأغلى والأهم».

وذكر أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة خلال العام 2018 في نطاق اختصاصها، بفضل الله تعالى، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهتم اهتماماً كبيراً بالمورد البشري، وتؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الاستثمار في العقل والإنسان، وتمنحه أولوية قصوى.

وتطرق مدير عام الهيئة للحديث عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ومنها: (إطلاق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، لمواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة، التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وما يستوجب من مواكبة في سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي من شأنها تمكين الموظفين ورفع مستويات الإنتاجية والرضا والسعادة الوظيفية لديها، وخلق بيئة عمل جاذبة وحاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات).

ويسلط التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الضوء على أبرز منجزاتها ومبادراتها ومشروعاتها خلال العام 2018، بشكل لافت وجذاب وبنسختيه الورقية والإلكترونية وباللغتين العربية والإنجليزية، حيث يمكن تصفحه عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.fahr.gov.ae).

وجاء التقرير في 196 صفحة من القطع الكبير متضمناً الكلمة الافتتاحية للهيئة، وشرحاً مفصلاً حول آخر مستجدات العمل في المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة وواصلت العمل بها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة والإنجازات والمبادرات الداخلية التي تم تنفيذها خلال العام 2018.