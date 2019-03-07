ورشة حكومة دبي تنظم محاضرة عن قانون الموارد البشرية

المصدر: دبي- البيان

نظمت ورشة حكومة دبي محاضرة عن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «8» لسنة 2018، في مقر الورشة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك لتوعية الموظفين والقياديين بالتعديلات الجديدة على القانون ولائحته التنفيذية بالأحكام والقواعد الواردة في القانون واللائحة، وسياسات الموارد البشرية المرتبطة بها.وألقى المحاضرة كل من جمعة عبيد المطوع مدير مكتب الشؤون القانونية، وعارف جاسم البلوشي باحث قانوني أول من الدائرة، وذلك ضمن خطط التوعية والتثقيف لدى قسم الموارد البشرية في تعريف الموظفين بكل ما هو جديد، وإرفادهم بالمعلومات الشاملة ذات العلاقة بالعمل، في إطار سعيها لتحقيق السعادة الوظيفية.