نهيان بـن مبـارك: مكانة الإماراتية انعـكاس طبيعي لجهود قادتنا المخلصين

المصدر: Ⅶ أبوظبي- ماجدة ملاوي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن مكانة المرأة في الإمارات، انعكاس طبيعي لجهود وتوجيهات قادة الدولة المخلصين، بدءاً بالمؤسس، المغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الذي علمنا أن تأكيد دور المرأة في المجتمع، هو أمر ضروري، لنجاح جهود التنمية والتقدم في الدولة، مشيراً إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تعد النموذج الرائد، للمرأة في الإمارات، بفضل ما تحققه من إنجازات متوالية، وما لديها من رؤية واضحة للمستقبل، تنبع من ثقافتها الوطنية والعربية والإسلامية الأصيلة، ومن إحاطتها الذكية، بشؤون العالم.

وثمن الشيخ نهيان إنجازات سمو الشيخة فاطمة المرموقة، في مجالات رعاية الأسرة، والاهتمام بشؤون المرأة، وتحقيق التنمية السليمة للأطفال، في الدولة والعالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح أمس في أبوظبي خلال فعاليات مؤتمر المرأة الإماراتية تحت شعار «ريادة عالمية على نهج زايد»، والذي يعقد بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، وتنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية كل سنتين بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام تحت رعاية سمو «أم الإمارات».

ووجه معاليه إلى أم الإمارات الشكر والتقدير، معرباً عن اعتزازه بثقتها الكبيرة، في بنات الإمارات، وبسعيها المخلص، كي تكون المرأة في الدولة، قادرة تماماً، على تحقيق كل ما وهبه الله لها، من طاقاتٍ وإمكانات.

إنجازات

وأكد أن ما تحققه المرأة الإماراتية، من عطاءٍ وإنجازات، على كافة المستويات الوطنية والعالمية، إنما هو امتداد طبيعي، للغرس الطيب، الذي تركه فينا، المغفور له الوالد الشيخ زايد، مشيراً إلى أن المرأة في الإمارات الآن، لها مكانة مرموقة، في كافة مجالات النشاط الإنساني، في الدولة والعالم،، ولها دور أساسي، في تشكيل المستقبل، تتمتع بالمساواة الكاملة، في الحياة العامة، وهي محرك مهم، في كافة الأنشطة والمبادرات المجتمعية، بل هي في الوقت ذاته، نموذج وقدوة، في الولاء والانتماء للوطن، وفي تحمل المسؤولية، والأخذ بالمبادرة، وفي القدرة على التفكير السليم، والقدرة على مواجهة التحديات.

جلسات

وناقش المشاركون في المؤتمر «تمكين المرأة بين رؤية قيادة واستشراف المستقبل: في قطاعات التعليم ومساهمتها في التنمية ودور قانون التوازن بين الجنسين في تمكين المرأة وملامح مشاركة المرأة في تنفيذ استراتيجيات استشراف المستقبل»، وفي محور ثان «المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل»، تم استعراض مجالس سيدات الأعمال ودورها الفاعل وجهود مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع المرأة الشابة وسبل تعزيز أصحاب الهمم في دعم التنمية الشاملة والتطوير المستقبلي.

وناقش المشاركون في محور ثالث «المرأة الإماراتية تمكين ومكانة»، فتناول المتحدثون دور المرأة في مسيرة البناء والتنمية، وجهود دولة الإمارات في مجال المساواة بين الجنسين وأثر ذلك الإيجابي ودور المرأة في مجال الأعمال والتطوير الاقتصادي والبيئة التشريعية والمحفزة لإطلاق قدرات المرأة وتعزيز ريادتها عالمياً.

وناقشت الجلسة الصباحية محور «المرأة شريك أساسي في صنع المستقبل»، حيث أدارتها الإعلامية ميرة المهيري، وأكدت النقيب عنود السعدي، رئيس مجلس الشرطة النسائية لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، أن الجانب العسكري جانب صعب من حيث التحديات، ولكن تغيرت كل هذه التحديات برؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة التي طالما تدعم هذا العنصر الهام من عناصر المجتمع الإماراتي وتزيل كل العقبات التي تواجه المرأة الإماراتية.

وأضافت: إن مجلس الشرطة النسائية لإسعاد المجتمع يتكون من 25 عضوة ووجودي في مؤسسة عسكرية تدعم العنصر النسائي هو فخر لكل عائلة بها عنصر نسائي، لافتة إلى أن العمل في إدارة السموم الجنائية يتطلب الدقة والمهارة كخبيرة سموم جنائية، العمل العسكري عمل جميل به تحديات كثيرة، لدينا دعم كبير من القادة، وصلن إلى مراكز كبيرة وجوائز كبيرة.

ومن جانبها قالت فاطمة عبد الله الدربي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل ورعاية الموهوبين، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي رمز العطاء الإنساني وقدوة ومصدر إلهام لكل إماراتية، مضيفة أن العطاء في الدولة غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فرص

وقال هدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: إن هناك الكثير من الفرص أمام المرأة للعمل في مجال الأعمال والتجارة، تبدأ بالتخطيط والدراسة وإظهار مدى الرغبة على النجاح ومواصلة المسير، لافتة إلى أنها نجحت بعد تجارب كثيرة من الفشل، حيث ساعدتها التجربة وأخذ الخبرات من الآخرين والدعم الذي لاقته من كافة الهيئات والوزارات والمشاريع الحكومية التي تدعم الشباب.

وقالت فاطمة البلوشي، أول متطوعة من أصحاب الهمم على مستوى إمارة رأس الخيمة: إن الفروسية كانت هوايتها منذ الصغر، ومن رؤيتها لدولة الإمارات الدولة الصديقة لأصحاب الهمم، من خلال مبادرات وبرامج وضعتها القيادة الرشيدة لتحفيز أصحاب الهمم لممارسة جميع الهوايات والرياضات والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، قائلة إن تجربتها ساهمت في تحفيز وتشجيع العديد من أصحاب الهمم لممارسة هواية ركوب الخيل.

بدورها، قالت الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي، رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال، إن نجاحات المرأة الإماراتية ليست وليدة تلك اللحظة، ولا نجاح موسمي مربوط بحدث أو فعالية بل بدأت نجاحاتها منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث برز دوره في تمكين المرأة الإماراتية.

وأكدت أن المرأة الإماراتية لم تتقاعس وعملت بجهد ولا نجد تصنيفا عالميا إلا وتربعت المرأة الإماراتية على مقدمته، ومثال على ذلك نسب الأمية بين نساء الإمارات التي بلغت 4% وتعد النسبة الأقل بين نساء العالم.

من جانبها، قالت الدكتورة موزة عبيد غباش رئيسة مؤسسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي: «إننا فخورون بما حققته المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن مؤسس الدولة ركز على بناء الإنسان، رجلاً وامرأة، في كافة المجالات».

قانون

بدورها، قالت عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن تعديل قانون الأحوال الشخصية مطروح حالياً في أروقة المجلس، مشيرة إلى أن ابنة الإمارات حرصت بالرغم من إنجازاتها المتعددة، على الحفاظ على منظومة القيم التي زرعها الشيخ زايد في مجتمع الإمارات، وأكدت أهمية أن تتمسك ابنة الإمارات بالقيم التي تركز على الحفاظ على الأسرة مع تأكيد دورها في العمل والمجتمع.

إلى ذلك، أكدت طيبة الهاشمي التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياسات للعمليات البترولية، أن المرأة كانت دائما حاضرة في فكر وقلب زايد، رحمه الله، حيث نعتبر زايد ملهمنا، وأم الإمارات قدوتنا. وتم في ختام المؤتمر تكريم عدد من المشاركين والمتحدثين، كما تم «البيان» الشريك الإعلامي للمؤتمر، حيث تسلم التكريم عادل الراشد مدير تحرير مكتب «البيان» في أبوظبي من اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، كما تم تكريم داعمي المؤتمر.

وحمل المعرض المصاحب للمؤتمر عنوان «بصمات زايد» حيث عرضت فيه نماذج من زيارات وافتتاحات ولقاءات المغفور له الشيخ زايد إلى المؤسسات النسائية في الدولة، والتي تظهر مدى حرص القائد المؤسس ودعمه للمرأة الإماراتية.