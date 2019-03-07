حمدان بن راشد يبحث التعاون مع منغوليا

المصدر: Ⅶ دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس، خوريلباتار تشيميد، وزير المالية المنغولي، والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف، وبحث معه عدداً من المسائل المتصلة بتعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنغوليا، خاصة في قطاع الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات المالية والمصرفية.

وأشاد الوزير المنغولي بالخبرة الإماراتية في قطاع المصارف الإسلامية، وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في الاستفادة من هذه الخبرات، ومد جسور التعاون بين الطرفين في هذا المجال.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقصر سموه في زعبيل، أمس، مجموعة من طالبات جامعات الدولة المبتعثات إلى كلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا.

وهنأ سموه نحو 53 طالبة التحقن بالكلية لمدة أربعة أسابيع، ودرسن عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعولمة وحوار الحضارات والتعددية الثقافية، وغيرها من الموضوعات التي تركز عليها الكلية، خاصة العلوم الإنسانية والثقافة والحوار بين الأديان والثقافات.

حضر حفل التكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وسعيد غباش، رئيس جامعة الإمارات، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الجامعات والكليات والقيادات التعليمية والتربوية والثقافية في الدولة وأولياء أمور المكرمات.