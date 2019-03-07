«دبي القضائي» يعزز التعاون مع القضاء العسكري الكوري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقبل معهد دبي القضائي وفداً من القضاء العسكري لجمهورية كوريا الجنوبية بالتنسيق مع القضاء العسكري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد في استقبال الوفد الضيف الذي ترأسه لي دونغ رئيس القضاء في المحكمة العليا للقوات المسلحة الكورية.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد: «تعكس هذه الزيارة علاقات الصداقة الطيبة والمتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين جمهورية كوريا الجنوبية، والشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما منذ زمن بعيد، وسبل تعزيزها والارتقاء بها. وتم خلال الزيارة التعريف بالدور الذي يقوم به معهد دبي القضائي، وتجربته الرائدة على مستوى الإمارات والمنطقة في نشر المعرفة القانونية والقضائية بين الشرائح المستهدفة في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار الأهداف الاستراتيجية الرئيسة التي يعمل المعهد على تحقيقها».

وأشار الدكتور جمال السميطي إلى أهمية هذه الزيارات لما تحمله من تأثيرات إيجابية في تبادل المعارف، وإطلاع ضيوف الدولة على أفضل الممارسات المتبعة في مختلف المجالات القضائية والقانونية، حيث قدم للضيوف شرحاً عن أنشطة المعهد وخدماته، بما في ذلك دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لمنتسبي القوات المسلحة بالدولة، فضلاً عن العديد من الدورات المتخصصة، والإصدارات الدورية المتنوعة التي يتم توزيعها في مختلف أنحاء العالم.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد الكوري عن جزيل شكره للقائمين على معهد دبي القضائي لحُسن الضيافة والاستقبال، وفتح المجال أمام تبادل الخبرات المتخصصة.