شرطة دبي تنعى محمد سنجل.. أحد ضباط الرعيل الأول

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نعت القيادة العامة لشرطة دبي عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي اللواء م. محمد حسين سنجل الذي وافته المنية صباح أمس، وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي: «يُعد الفقيد من ضباط الرعيل الأول لشرطة دبي، حيث كانت له بصماته الواضحة والجلية وإسهاماته العديدة طوال فترة خدمته في القيادة العامة لشرطة دبي، ما جعل ذلك شاهداً له على إخلاصه وتفانيه في عمله لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، شمله الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان».