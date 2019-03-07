شرطة أبوظبي تناقش نظام النجوم العالمي للخدمات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورشة عمل عن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وآلية تطبيقه، على نحو يسهم في إسعاد المتعاملين. واستضافت الورشة إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بحضور مديري القطاعات.

واستعرض محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، توجهات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ومبادراته الهادفة لتطوير الخدمات، بما يحقق السعادة للمتعامل ويرتقي بجودة الحياة. وشرح مبادرات تطوير الخدمات التي تتضمن دليل سعادة المتعاملين، والمشتركة بإنجاز معاملات من عدة جهات حكومية في مكان واحد عن طريق دمجها في واحدة.