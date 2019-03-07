8 عيادات تخصّصية لعلاج الأمراض الشائعة

المصدر: دبي - البيان

دشن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي 8 عيادات تخصصية جديدة لعلاج الأمراض الشائعة في مستشفى الإمارات جميرا، برفقة معن جمال المدير الطبي للمستشفى ومجموعة من الأطباء ومسؤولي المؤسسة.

وأكد الدراي الحاجة إلى توفير أساليب علاجية مكثفة للمشكلات الطبية الشائعة، مشيراً إلى أن ما قامت به مستشفى الإمارات من إجراء مسح مستقل يهدف لتحديد أكثر الأمراض والاحتياجات شيوعاً، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى توفير حلول طبية فعالة، ونأمل أن تحذو المستشفيات والعيادات الأخرى نفس الاتجاه، لافتاً إلى أن التعاون مع مستشفى الإمارات مستمر خاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون للمساهمة في نقل المرضى وتلقي العلاج والرعاية المناسبين وتقليل الوقت المستغرق في نقلهم إلى أماكن بعيدة وتقديم الخدمة الفائقة في أسرع وقت ممكن وبأفضل الأساليب المتاحة.

وكانت هيئة الصحة بدبي ومن خلال استراتيجيتها (2016-2021)، اعتمدت إنشاء مراكز اختصاصية استجابة للطلب المتنامي على خدمات الرعاية الطبية المتخصصة والاستشارية بشأن الأمراض عالية الانتشار ودعماً لهذه المبادرة واستجابة للعدد المتزايد من المرضى الذين يعانون من مشكلات طبية شائعة، باشر مستشفى الإمارات- جميرا، الذي يضم 100 سرير، بإنشاء 19 مركزاً اختصاصياً تتميّز جميعها بدرجة عالية من التجهيزات.

وستعمل العيادات الـ8 بشكل كامل الشهر الجاري، وسيجري تخصيص كل عيادة لتشخيص مرض بعينه ومعالجته، واستناداً إلى نتائج المسح الذي قام به مستشفى الإمارات- جميرا، فقد قام أكثر من 150,000 مريض بزيارة المستشفى حتى الآن بحثاً عن علاج لأمراض معينة من بينها الربو، وآلام الظهر والصدر والمفاصل، ومرض السكري، والحمل شديد الخطورة، وكذلك بغرض التطعيمات أو الحالات المتعلقة بحديثي الولادة، وغيرها الكثير من الحالات المرضية الأخرى.

وأعرب الدكتور معن جمال، المدير الطبي لمستشفى الإمارات- جميرا عن ثقته في توافق هذه الخطوة مع الاحتياجات الطبية المتنامية للمجتمع، حيث إن المستشفى ستقوم بتعزيز مستويات الرعاية الصحية.