شرطة رأس الخيمة تعرّف بجائزة وزير الداخلية للتميز

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد جمال الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، وبالتعاون مع إدارة التميز والريادة بوزارة الداخلية، ورشة عمل حول شرح معايير جائزة وزير الداخلية للتميز الدورة الخامسة – مرحلة القائد العام، شارك في تقديمها وفد من وزارة الداخلية، هم الرائد صالح محمد الكعبي رئيس قسم الجوائز الداخلية في إدارة التميز والريادة بوزارة الداخلية، والرائد أحمد الشامسي رئيس قسم التميز الوظيفي في إدارة التميز والريادة بوزارة الداخلية، والرائد فيصل الخوري رئيس قسم المقترحات بمركز الداخلية للابتكار، والمستشار فهد المطوّع مستشار بإدارة التميز والريادة، ومريم السقاف من إدارة التميز والريادة، بحضور العميد علي القرصي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة رأس الخيمة، والمستشار سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي، والرائد يوسف الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي ورئيس وحدة الابتكار، وعدد من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة أم القيوين.