تعاون بين «العلاقات الحكومية في الشارقة» ومؤسسات إسبانية

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، خلال الفترة من 11-14 مارس الجاري، زيارة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، بهدف بحث فرص التعاون والعمل المشترك في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار الثنائي بين الشارقة ومدينة برشلونة.

ويضم الوفد الذي يترأسه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، كلاً من الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتور عبد العزيز المهيري، مدير هيئة الشارقة الصحية، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).