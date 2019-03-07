حملة لتحسين المظهر العام في «مصفّح الصناعية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح وبإشراف إدارة الخدمات الفنية حملة تهدف إلى إزالة المشوهات وتحسين المظهر العام وتعزيز الواجهة الحضارية للبنايات والمحلات والمنشآت في منطقة مصفح الصناعية، وذلك ضمن إطار سعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات للحد من المشوهات العامة، وخصوصاً مشوهات المظهر الخارجي للمباني القائمة بكل أنواعها.

وأكد مركز بلدية مصفح أنه قام خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور بعمل حصر للمناطق التي تشهد انتشار المشوهات في منطقة مصفح الصناعية عن طريق مسح ميداني لجميع الأحواض عن طريق مهندسين مختصين وتشجيع الملاك والمستثمرين على القيام بإزالة المشوهات وإجراء صيانة للبنايات والمحلات بإشراف ومتابعة يومية من قبل المركز.

ونوهت إدارة الخدمات الفنية بأنه حتى الآن تم حصر الواجهات الخارجية المشوهة للمظهر العام في 38 حوضاً وقام قسم تراخيص صيانة المباني بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن صور القسائم المشوهة في الأحواض المذكورة، بالإضافة إلى ملف متابعة يحتوي على بيانات كل قسيمة، وتوثيق جميع بيانات القسائم والأحواض بدءاً من تاريخ الرصد ومتابعة الأعمال من «إخطار - إنذار - مراجعات - تعهدات»، وكذلك القسائم التي هي قيد تنفيذ أعمال الصيانة والقسائم التي تم تنفيذ الأعمال بها وصولاً إلى إتمام الأعمال وإصدار براءة الذمة بالنسبة للمحلات والمباني التي أتمت أعمال الصيانة المطلوبة وتخلصت من المشوهات.