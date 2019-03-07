«تطوير سلوك الأجيال» محور الدورة 8 لمنتدى الاتصال الحكومي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

يجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة التي تقام في مركز إكسبو الشارقة يومي 20 و21 مارس الجاري تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، أولياء الأمور مع الأكاديميين ومختصين في علم السلوك الاجتماعي، في جلسة حوارية خاصة لتسليط الضوء على كيفية تطوير السلوك الفردي لأجيال المستقبل بما يستجيب لاحتياجات المجتمع الحديثة.

وتفتح الجلسة أبوابها لمختلف الآباء والأمهات الراغبين في المشاركة، حيث إنها تشكل إضافة نوعية إلى الفعاليات التي ينظمها المنتدى، باعتبارها أول جلسة حوارية تفاعلية تجمع أولياء الأمور في منصة متخصصة بالاتصال الحكومي، لتسهم في تحقيق مزيد من التواصل بين الجانبين لتشكيل وعي مجتمعي حول كيفية ترسيخ مبادئ الممارسات المسؤولة لدى الأبناء وعائلاتهم.

ومن خلال مشاركة المؤسستين الأكثر حضوراً في حياة أجيال المستقبل، وهما العائلة والمدرسة أو الجامعة، سيتم مناقشة سبل تطوير مفهوم التربية العائلية نظراً لتغيّر حاجات المجتمعات وتطور مفاهيم التنمية التي يشكل الفرد بثقافته ومسلكياته أحد أهم محاورها.

وقالت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي: «جاء تنظيمنا لهذه الجلسة المخصصة لأولياء الأمور والأبناء انطلاقاً من أهمية العائلة في حياة الإنسان، باعتبارها المعلم الأول له، ومصدر معرفته وقيمه ومبادئه، وهي الأكثر تأثيراً في ثقافته ومسلكياته، بل وفي ثقافة ومسلكيات المجتمع بأكمله، لذلك فإن الحوار بين الطرفين يشكل ضرورة اجتماعية وإنسانية من أجل تسهيل دور أولياء الأمور في غرس قيم التغيير الإيجابي بنفوس أبنائهم».