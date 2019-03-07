مواصلات عجمان تنظم «بصمتكم غير»

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

نظمت مؤسسة المواصلات العامة- عجمان، مبادرة «بصمتكم غير» لتكريم موظفي خدمة العملاء على مجمل جهودهم المتميزة خلال عام 2018، وذلك بحضور المدير التنفيذي لقطاع العمليات ومدير إدارة الامتياز وتصاريح النقل وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي المؤسسة، وذلك في المقر الرئيسي بالجرف.

وأكد عمر محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات، ضرورة التكريم خاصة وأنه يسهم في تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار، كما يحفز الموظفين لتبني الأفكار البناءة التي تهدف إلى تطوير العمل والإصرار على العطاء والتميز دائماً في إسعاد العملاء، كما يهدف هذا التكريم إلى تحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي.

وقال، إن مؤسسة المواصلات العامة تحرص على دفع عجلة الإنتاج من خلال الكوادر البشرية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية عجمان 2021 والداعمة لدفع الموظفين نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية، وبما يعزز الارتقاء بمستوى الأداء وتسيير العمل على أكمل وجه، مشيراً إلى أن قسم إسعاد المتعاملين يقوم بدور مميز، حيث يلبي احتياجات المتعاملين والارتقاء بخدمات المؤسسة المتمثلة في استقبال المراجعين، واستلام وتسجيل طلباتهم، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة وإرشادهم إلى الجهات المعنية، وأن تكريم الموظفين يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الخاصة بتقدير الإنجازات المثمرة والأداء المتميز.