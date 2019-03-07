«نيابة دبي» تحصل على «آيزو» نظم إدارة أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

حصلت النيابة العامة بدبي على شهادة الآيزو 27001:2013 لنظم إدارة أمن المعلومات، في إطار جهودها والتزامها بتقديم الخدمات المعلوماتية الآمنة بأعلى مستويات الجودة، وبأفضل الطرق والممارسات المتخصصة في إدارة أمن المعلومات، ويعتبر حصولها على هذه الشهادة كخطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل الداخلي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو التحول الذكي الكامل للخدمات والمعاملات. وتسلم المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، الشهادة من الأستاذ باسم عبيد- المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لشركة لويدز ريجسبر. ويأتي الإنجاز استكمالاً لمسيرة التميّز المؤسسي والإنجازات للنيابة العامة بدبي.