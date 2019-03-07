46 % نسبة التوطين في الدوائر الحكومية بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن محمد خليفة الزيودي، مدير الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، أن نسبة التوطين في كافة دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية بلغ خلال العام الماضي46‎ ‎%، وسجلت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة أعلى نسبة توطين بين الدوائر المحلية وبلغت 94% ثم جاءت دائرة الجمارك في المرتبة الثانية بواقع 89%.

وأشار الزيودي إلى أن الدائرة حققت إنجازات كبيرة، حيث تم تكريم فريق عمل دائرة الموارد البشرية من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لإنجاز أول وأكبر مشروع قاعدة بيانات إحصائية موحدة على مستوى الدولة، كما حصلت على ثلاث شهادات آيزو في الجودة والصحة والسلامة والبيئة الوظيفية.

وأوضح الزيودي أن معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم، شارك فيه 50 جهة عارضة للوظائف و120جامعة من مختلف دول العالم واستقطب عدداً كبيراً من الزوار وصل إلى 18000زائر، تقدم منهم 10158طالب وظيفة، حيث نجح في توظيف 1500طالب وظيفة، كما ساعد في تدريب وتأهيل 360 من طلبة الجامعات و1500 من طلبة المدارس، في خطوة لإكسابهم مهارات جديدة وتعريفهم بكل ما هو جديد. وتطرق الزيودي إلى التعيينات الداخلية في مختلف الدوائر المحلية حيث جرى تعيين 174 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن نسبه الاستقالات قلت في عام 2018 لتصبح 00.1 استقالة.