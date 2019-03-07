«حلقات شبابية» تناقش السياحة البيئية لتعزيز التواصل المستدام

المصدر: دبي ــ البيان

نظمت مؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية ضمن سلسلة مبادرة «حلقات شبابية» تحت عنوان «السياحة البيئية»، والمنعقدة يوم الاثنين الماضي في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، بهدف تعزيز التواصل المستدام مع الشباب.

وتعد هذه الحلقة، ضمن الأنشطة المقامة على هامش أسبوع أبوظبي الأزرق والقمة العالمية للمحيطات، بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ورزان خليفة المبارك العضو المنتدب في هيئة البيئة- أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة في هيئة البيئة- أبوظبي، والدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة- أبوظبي، وخبراء من تحالف المحيط المستدام ومندوبي الشباب من الأمم المتحدة وأعضاء من مجلس الإمارات للشباب، وعدد من الموظفين وطلبة الجامعات ورواد الأعمال الشباب

وتضمنت الحلقة كلمة افتتاحية لمعالي وزير البيئة والتغير المناخي، بيّن خلالها أهمية السياحة البيئية وحث فيها الشباب على زيارة أهم الأماكن البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم عرض تقديمي من موظفي هيئة البيئة- أبوظبي عن مفهوم وفوائد السياحة البيئة، وبعدها بدأ الشباب بالنقاش عن التحديات الحالية وكيف يمكن التغلب عليها من خلال تعليم الجيل الحالي والأجيال القادمة أكثر عن بيئة الإمارات وكذلك استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للمحافظة على الموارد الطبيعية.

الجدير بالذكر أن مبادرة حلقات شبابية، وهي إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب، عُقدت في أكثر من 22 مدينة حول العالم، منها الولايات المتحدة وأستراليا، إسبانيا، روسيا، الأرجنتين، فينا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين والمغرب وغيرها، بحيث تناولت الكثير من الموضوعات الحيوية، التي تهم وتتفاعل مع الشباب مثل التعليم والبيئة والتغير المناخي والمستقبل والذكاء الاصطناعي.