سليمان الرحيلي يحاضر في ملتقى راشد بن محمد الشتوي

المصدر: دبي – البيان

استضاف ملتقى راشد بن محمد الشتوي الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي من علماء المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمدرس بالحرم النبوي الشريف، وسيلقي محاضرة دينية، مساء أمس، عقب صلاة العشاء مباشرة بعنوان «النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن»، وذلك في مسجد محمد حسن الشيخ بالطوار. من جانبه، أوضح عبد الله عبد الجبار، مسؤول المحاضرات الدينية بالملتقى، أن الملتقى يواصل فعالياته وبرامجه للأسبوع الثاني على التوالي منذ انطلاقه، وذلك في إطار خطة التوعية الدينية والخطاب الديني التي تنتهجها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، حيث ينظم الملتقى غداً الجمعة محاضرة دينية للجاليات تستهدف الجالية المليبارية بعنوان «وخالق الناس بخلق حسن»، يلقيها الدكتور عبد الرحمن الثقافي من الهند.