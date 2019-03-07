«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد «الصالح» في منطقة مليحة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد الصالح بمنطقة مليحة في المنطقة الوسطى، حيث يتسع لـ 300 مصل ومصلية، وذلك ضمن جهود الدائرة المستمرة لمواكبة الخطة التنموية لإمارة الشارقة.

شهد الافتتاح عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة والمتبرع ببناء المسجد، بحضور سلطان علي الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد وعدد من مسؤولي الدوائر المحلية والشؤون الإسلامية في المنطقة الوسطى.

وقد شيد المسجد وفق الطراز المعماري الحديث بقبة دائرية تغطي المسجد ومنارة تعلوه بارتفاع 13 متراً؛ وبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3700 متر مربع، تشمل المصلى والمرافق الخدمية من دورات للمياه والميضأة وسكناً للإمام، وعدداً من مواقف السيارات.

وأشاد عبد الله السبوسي بالدعم المتواصل والاهتمام اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه سموه للمساجد من رعاية واهتمام في كافة أرجاء الإمارة، مشيراً إلى أن افتتاح المسجد الذي يتسع لـ 250 مصلياً و50 مصلية؛ جاء لخدمة مرتادي طريق مليحة القادمين من المنطقة الشرقية باتجاه مدينة الشارقة، حيث يقابله من الجهة الأخرى مسجد الإسراء.