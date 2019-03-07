مناقشة آليات حماية الطفل في الهيئات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مكتب الشارقة صديقة للطفل، المعني بمتابعة وتنفيذ مشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين» ورشة عمل بعنوان «آليات حماية الطفل في المؤسسات والهيئات الحكومية»، بحضور ممثلي المؤسسات المعنيّة، وبمشاركة خبراء في إجراءات حماية الطفل.

وأشارت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل إلى أن الخطة التنفيذية التي وضعها المكتب لمشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، للأعوام 2019-2021 تشمل التعاون الوثيق مع جميع الهيئات والجهات الحكومية من أجل الإيفاء بالتزامات المكتب في تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال حماية الأطفال واليافعين ورعايتهم.

وأشارت المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل إلى أن الورشة تندرج ضمن الاستراتيجية العامة لإمارة الشارقة، التي تعتبر مهمة حماية الأطفال واليافعين نهجاً مؤسسياً تتشارك فيه العديد من الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة، لاسيما مع تعدد الإجراءات المتخذة داخل كل هيئة أو مؤسسة بهذا الخصوص، حيث حرصت الورشة على توضيح آليات خدمات حماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال واقعياً.من جانبها، أكدت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، أهمية الورشة في توحيد جهود المؤسسات وفق آليات مشتركة في حماية الطفل.