«بيت الخير» تنال آيزو رضا العملاء والاهتمام بشكاواهم

المصدر: دبي - البيان

حصلت جمعية «بيت الخير» على شهادتي الآيزو للجودة الخاصة برضا العميل وفق متطلبات المواصفة 10004 والخاصة بشكاوى العميل حسب المواصفة 10002، حيث أثبتت إجراءاتها أنها تولي شكاوى العملاء الاهتمام والاحترام الذي يليق بهم، وتتابع هذه الشكاوى بالسرعة الممكنة، لتلبي احتياجاتهم، وتنصفهم في حل تظلماتهم، سعياً منها لتحقيق رضى العملاء وتلبية اقتراحاتهم، وفق أفضل الممارسات.

وتعد هذه الشهادة إضافة نوعية لإنجازات الجمعية، التي استطاعت أن تحافظ على شهادة الآيزو من عام 2003 وحتى 2018، حيث حصلت على التجديد الرابع للآيزو، وفق متطلبات المواصفة الجديدة (ISO9001:2015) التي تعد النسخة الحديثة والمطورة، مما يؤكد التزام «بيت الخير» بالإجراءات المطلوبة في إدارة عملها، ويعزز منهجها في تطبيق أرقى الممارسات الخيرية، ويستمر هذا التجديد لمدة ثلاث سنوات (2021) لأفرعها وأقسامها في دبي والمناطق الشمالية، كما استطاعت الجمعية أن تحصل على نفس الشهادة عام 2011 لمراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها وفق شراكة متجددة مع الهيئة، والتي تم التجديد لها للمرة الرابعة هذا العام وفق المواصفة المحدثة ذاتها، وتستمر حتى العام 2020.

مسؤولية مجتمعية

ونظراً لما أنجزته الجمعية في السنوات الأخيرة من مشاريع ذات بعد اجتماعي، استحقت على شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية، طبقاً لمتطلبات المواصفة 26000، وذلك في عام 2015، وتعد هذه الشهادة التي تتفرد بها الجمعية عن غيرها من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية داخل الدولة، تتويجاً لجهودها في خدمة المجتمع من خلال مشاريعها الخيرية التي تستهدف آلاف الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وتوفير التعليم والعلاج والحياة الكريمة لأبنائها، وتطبيقها لاستراتيجيات المسؤولية المجتمعية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وقد نجحت الجمعية في تجديد شهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية للعام 2018، طبقاً لمتطلبات المواصفة 26000، وتستمر حتى أكتوبر من عام 2021.