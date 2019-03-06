عبدالله بن زايد يستقبل سيرغي لافروف

المصدر: زام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

و تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة و بحثا عددا من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة وتاريخية مع روسيا .. مشيرا إلى أن هناك حرصا مستمرا على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

من جانبه أكد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية أن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا هاما لبلاده .. مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يربطهما علاقات ثنائية متميزة وأن هناك جهودا متنامية لتعزيز أوجه التعاون المشترك الثنائي في مختلف المجالات.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي للشؤون السياسية.