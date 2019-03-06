محمد بن زايد يهنئ رئيسي نيجيريا والسنغال بإعادة انتخابهما

المصدر: وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة إعادة انتخابهما لفترة رئاسية جديدة ..متمنيا لهما التوفيق والسداد في مهامهما الرئاسية.

ونقل سموه إلى الرئيس النيجيري ــ خلال اتصال هاتفي ــ تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده وتحقيق طموحات شعبه والمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تحرص على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع نيجيريا بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين ..معربا سموه عن تمنياته للشعب النيجيري دوام الرفعة والتقدم.

من جانبه أعرب الرئيس النيجيري عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه نيجيريا وشعبها ..متمنيا لدولة الإمارات وشعبها استمرار التقدم والرخاء.

كما نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الرئيس السنغالي ماكي سال ــ خلال اتصال هاتفي ــ تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين ..معربا سموه عن تمنياته للشعب السنغالي التقدم والازدهار والاستقرار.

من جانبه أعرب الرئيس السنغالي عن جزيل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.